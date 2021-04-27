Lenovo YOGA Duet 2021 с Intel Core i5 11-го поколения теперь в Китае

На мероприятий в Китае, компания Lenovo представила пару новых устройств, одним из которых является новый ноутбук YOGA Duet 2021.

Lenovo YOGA Duet 2021 - это ноутбук 2-в-1, который поддерживает переключение различных форм-факторов, обеспечивая более удобный доступ для пользователей. YOGA Duet 2021 позволяет использовать несколько режимов на одном устройстве, чтобы удовлетворить почти все требования пользователей.

Lenovo YOGA Duet 2021 можно использовать как планшет, когда клавиатура снята либо как портативный компьютер, выполняющий все рабочие задачи. Кроме этого, ноутбук можно использовать с чувствительным к давлению стилусом 4096 уровней, чтобы преобразовать его в студийный режим.

YOGA Duet 2021 оснащен 13-дюймовым сенсорным дисплеем IPS с разрешением экрана 2160 x 1350 пикселей. Экран также поддерживает яркость 450 нит, высокую цветовую гамму 100% sRGB, сертификацию Rhine с низким уровнем синего света, затемнение постоянного тока и так далее.

За производительность отвечает процессор Intel Core i5 113567 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Ноутбук поставляется с 4-элементной батареей емкостью 41 Вт/ч, которая обеспечивает около 13 часов автономной работы.

Lenovo YOGA Duet 2021 поставляется в цвете "Серый космос" по цене 1077 долларов США.