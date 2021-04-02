Lenovo YOGA Tab 13 получил сертификацию FCC

Компания Lenovo ранее начала разработку нового планшета премиум-класса в линейке Yoga. Теперь этот новый планшет YOGA Tab 13 получил сертификацию FCC, что означает выпуск новинки не за горами.

Новое устройство компании Lenovo, отнесенное к категории "портативный планшетный компьютер" с номером модели YT-K606F, присутствует в базе данных FCC. Этот же номер модели уже появлялся в списке консоли Google Play, и в нем было указано название YOGA Tab 13.

Этикетка внутри отчета FCC показывает, что устройство произведено для Lenovo в Китае. Также на одной из схематических диаграмм видно, что кнопка питания, кнопки регулировки громкости находятся справа. За производительность планшета будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 855 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. А работать новинка будет из коробки на OC Android 11.