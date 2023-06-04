Lenovo Yoga Air 14s 2023 получит OLED-экран 3K 90 Гц

Сетевые инсайдеры раскрыли характеристики ноутбука Lenovo Yoga Air 14s, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3К, частотой обновления 90 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 600 кд/кв.м и поддержкой сенсорного ввода, 8-ядерным 16-поточным чипом AMD Ryzen 7 7840S с тактовой частотой до 5,1 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, шестью динамиками, батареей ёмкостью 70 Втч, комплектной зарядкой на 65 Вт, цельнометаллическим корпусом и массой 1,3 кг.