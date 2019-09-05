Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019

2019-09-05, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Lenovo Yoga C740; [62]
Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga. Новые модели Yoga C940, С740 и S740 доступны в вариантах как 14, так и 15 дюймов, а обновлённая Yoga S940 получила новое поколение процессоров и опциональный тачскрин.

14-дюймовый Lenovo Yoga C940 — ноутбук концепции 2 в 1, который отличается высокой производительностью и привлекательным дизайном благодаря металлическому корпусу, изготовленному из алюминия по технологии CNC, и поддерживает такие решения как шторка камеры TrueBlock Privacy, поддержка биометрической аутентификации с помощью Windows Hello и сканера отпечатков пальцев, а также цифровое перо, которое вставляется в специальный разъем в ноутбуке, где осуществляется его зарядка. способен проработать в режиме просмотра видео с яркостью 150 нит впечатляющие 17 часов при разрешении экрана FHD, и 10 часов с разрешением экрана 4К6, благодаря использованию процессов Intel Ice Lake (10-е поколение, 10нм) и оперативной памяти LPDDR4X с частотой работы 3733 МГц.

Ноутбук поддерживает самый современный беспроводной стандарт Wi-Fi 6. Кроме того, лэптоп позволяет быстро редактировать фото и видео благодаря 45-ваттным процессорам Intel до Core i9, оснащению экранами 4K VESA400 HDR или FHD HDR, яркость которых составляет фантастические 500 нит.

Оснащенный полным набором интеллектуальных решений благодаря Lenovo Smart Assist, поддержке Project Athena, голосового помощника Amazon Alexa, 14-дюймовый Lenovo Yoga S940 разработан для того, что помочь людям сэкономить время в повседневной рутине. Эти ноутбуки с диагональю экрана 13,9”, толщиной 12,2 мм и весом 1,2 кг работают от батареи до 17 часов с экраном FHD и до 10 часов с экраном 4K при яркости 150 нит.

Lenovo Yoga S740 (14 дюймов) тоже полностью выполнен из алюминия, работает на мощных процессорах Intel Core 10 поколения, оснащается клавиатурой со встроенной подсветкой, ИК-камерой и сканером отпечатков пальцев для входа в систему, а также поддержкой TOF-сенсора (датчика глубины). Yoga S740 невероятно лёгкий и фантастически тонкий: он весит всего 1,4 кг при толщине всего 15 мм для версии 14”. Модель опционально поставляется с 4К VESA400 HDR экраном с поддержкой технологии Dolby Vision9 и обладает динамиками, которые великолепно воспроизводят звук благодаря Dolby Atmos.

Lenovo Yoga S740 (15-дюймов) поставляется с 45-ваттными мобильными процессорами Intel до восьмиядерного Core i9 и мощным графическим решением NVIDIA GeForce GTX1650 Max-Q, которые делают полностью металлический ультратонкий лэптоп невероятно многозадачным девайсом. В комбинации с фантастическим 15-дюймовым FHD HDR дисплеем с яркостью 500 нит и продуманными до мелочей решениями, такими как затвор TrueBlock Privacy, этот шикарный ноутбук с впечатляющим временем работы от аккумулятора станет незаменимым помощником. Слушайте музыку, смотрите видео и наслаждайтесь кристально чистым звуком с поддержкой технологии Dolby Atmos вместе со Smart Amp, разработанным для усиления качества голосовых и аудиоэффектов в тонком корпусе.

13-дюймовый Lenovo Yoga C640 сочетает невероятную производительность процессора Intel Core i7 10 поколения и портативность благодаря концепции 2 в 1. Вне зависимости от того, находитесь ли вы на месте или в движении, ноутбук легко трансформируется с рабочего устройства в игровое благодаря гибкому дизайну в 360 градусов. Компьютер предлагает до 20 часов6 работы на одном заряде аккумулятора благодаря оптимизации процессора.

Анонсированы новые модели для малого и среднего бизнеса — ThinkBook 14 и 15. Впервые показанные на конференции Lenovo Accelerate, эти ноутбуки обеспечивают высокую производительность и широкие возможности для подключения дополнительных аксессуаров. Уже существующие модели ThinkBook 13 и ThinkBook 14 получили новейшие процессоры Intel® Core™ 10 поколения. Изящные и элегантные ThinkBook 14 идеально впишутся в любое рабочее пространство, при этом станут отличным решением для корпоративных заказчиков по соотношению технических возможностей и цены.

Ноутбуки оснащены PCIe SSD и оперативной памятью DDR4 для управления самыми тяжелыми рабочими нагрузками, также устройства поддерживают технологию Intel Optane Memory H10 с твердотельным хранилищем.

Комментарии и отзывы Lenovo Yoga C740
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