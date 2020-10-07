Lenovo Yoga Slim 7i Carbon слили в сеть

В последнее время пользователи весьма активно узнают о крупных новинках различных компаний, так как сами производители то ли не шибко следят за секретностью информации, то ли сами рады, что их новинки сливают в сеть раньше времени, тем самым создавая шумиху вокруг устройства. Например, сейчас в сеть слили ноутбук Lenovo Yoga Slim 7i Carbon, который обладает весьма привлекательным дизайном корпуса, у него производительная начинка, при этом устройство обладает функцией планшета — вы можете отогнуть дисплей в обратную сторону и пользоваться гаджетом в таком исполнении. С другой стороны, стоит отметить, что ноутбук пока что официально не представили и говорить о том, что гаджет хорош за свои деньги или нет, сейчас рановато.

Комментарии и отзывы Lenovo Yoga Slim 7i Carbon
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