Lenovo Yoga Slim 9i Gen 10 с подэкранной камерой оценен в $1850

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga Slim 9i Gen 10, которая первой на рынке получила подэкранную камеру разрешением 32 Мп. Новинка также характеризуется 14-дюймовым OLED-дисплеем PureSight Pro с разрешением 3840:2400 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью HDR 750 нит, точностью цветопередачи Delta E<1, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, P3 и Adobe RGB, сертификацией TÜV Low Blue Light и Eyesafe Display для заботы о глазах пользователя, а также защитным стеклом, восьмиядерным чипом Intel Core Ultra 7 258V с тактовой частотой до 4,8 ГГц и NPU с производительностью 48 TOPS, до 32 ГБ ОЗУ LPDDR5x 8533 МГц, PCIe 4.0 SSD объемом до 1 ТБ, корпусом толщиной 14,55 мм и массой 1,25 кг, поддержкой Wi-Fi 7, АКБ ёмкостью 75 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки и двумя интерфейсами Thunderbolt 4. Ноутбук станет доступен для покупки в феврале по цене от 1850 долларов.