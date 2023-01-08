Lenovo YogaBook 9i с двумя экранами обойдется в $2100

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Yoga Book 9i, которая получила два дисплея и присоединяемую клавиатуру. Новинка оснащается двумя 13,3-дюймовыми OLED-панелями с разрешением 2880:1800 пикселей, соотношением сторон 16:10, максимальной яркостью 400 кд/м², кадровой частотой 60 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision, чипом Intel Core i7 13-го поколения с графическим адаптером Intel Iris Xe, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, от 512 ГБ до 1 ТБ на SSD и батареей ёмкостью 80 Втч. Цена на ноутбук стартует от 2100 долларов.