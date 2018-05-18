Lenovo Z5 с 4 терабайтами памяти...

В интернете активно обсуждают новости о новом смартфоне Lenovo Z5, который вроде как в ближайшее время должен быть анонсирован производителем. Нам обещают дисплей без вставок, на фронтальной панели вообще ничего помимо дисплея не будет. Теперь появилась информация о том, что новинка получит 4 терабайта памяти для хранения личного контента. Здесь стоит отметить, что источник слуха не говорил про встроенную память. То есть, компания может предоставить девайс с 512 гигабайтами памяти, а в подарок дать еще 3,5 терабайта на каком-то облачном хранилище. Не верю, что современные смартфоны способны уместить 4 терабайта памяти, да и если считать 1 гигабайт за 0,8 доллара, то получается примерно 3 тысяч долларов только за память. С дисплеем, камерой и начинкой получится больше 4 тысяч долларов за смартфон.