Lenovo Z5 в новом цветовом исполнении

Lenovo выпустит в этом году новинку с очень хорошими характеристиками. Камера для селфи и видеозвонков получила разрешение 8 МП. Главная камера состоит из двух оптических блоков на 8 МП и 16 МП.Экран устройства имеет размер диагонали 6,2 дюйма. Четкость изображения составляет 2240 х 1080 пикселей.На смартфон установлен самый последний релиз Android с графическим интерфейсом ZUI 4.0. Электронная начинка базируется на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 636. В арсенал памяти включено 6 ГБ «оперативки» и флэш -носитель объемом 64 ГБ.Стоимость смартфона составит 90 долларов.