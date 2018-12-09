Lenovo Z5s и его функции

2018-12-09, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Z5s; [108]
Компания Lenovo выпустила смартфон бюджетного варианта. Гаджет изготовлен на базе чипсета Snapdragon 710. Арсенал памяти состоит из флэш массива объемом 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ и 4 ГБ/6 ГБ ОЗУ. Дисплей имеет размер 6,3 либо 6,4 дюйма. Девайс имеет габариты 156,7 х 74,5 х 7,8 мм.Судя по обнародованным тизерам, одна из вариаций нового смартфона получит корпус в градиентной расцветке. На боковой грани аппарата имеются физические кнопки управления.Другая «изюминка» конструкции заключается в наличии отверстия в экране, где размещена селфи-камера. Отверстие находится в центре верхней части дисплея. Таким образом, пространство передней панели используется максимально.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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