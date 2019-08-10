Lenovo Z6 Pro с чипом Snapdragon 855 и ценником в $572 дебютировал в Европе

Ещё в апреле компания Lenovo выпустила в Китае свой новый флагманский смартфон Z6 Pro. Сейчас стало известно, что аппарат начала свою европейскую экспансию.

Цена и когда ждать

Характеристики

Смартфон появился в продаже в Болгарии с ценником в 572 доллар США. Речь идёт о конфигурации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, точно такая же модификация в Китае стоит около $500. В ближайшее время новинку начнут продавать и в других странах, но вот доберётся ли она до нас, пока неизвестно.

Lenovo Z6 Pro оснащён 6.39-дюймовым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками, подэкранным сканером, разрешением Full HD+ (2340×1080p) и каплевидным вырезом. За работу аппарата отвечает топовый процессор Snapdragon 855 с системой охлаждения. Также новинка имеет батарею на 4000 мАч с быстрой зарядкой (27 Вт) и портом USB-C.

Главная особенность смартфона — его основная камера на четыре модуля. Первый сенсор — основной на 48 Мп с апертурой f/1.8, второй — широкоугольный объектив на 16 Мп с углом охвата 125 градусов, третий — телеобъектив на 8 Мп. Их дополняет 2-мегапиксельная видеокамера с размером пикселя 2.9 микрон и 8-осевой OIS. Фронтальная камера в устройстве на 32 Мп.

Из коробки аппарат поставляется с операционной системой Android 9 Pie, поверх которой установлена фирменная оболочка ZUI 11.