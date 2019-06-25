Lenovo Z6 проработает до 16 часов в играх без подзарядки

Один из руководителей Lenovo Чен Ченг подтвердил слухи о том, что смартфон среднего уровня Lenovo Z6 получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. По его словам, среднее время работы смартфона без подзарядки составляет 31,5 часа. До 38 часов аппарат проработает в режиме разговора, 26 часов воспроизведения видео, 16 часов в играх и до 395 часов в режиме ожидания. Также смартфон получит поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Утверждается, что после подзарядки в течение 15 минут можно будет играть около 2 часов. Толщина смартфона составит около 8 мм.