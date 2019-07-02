Lenovo Z6 с чипом Snapdragon 730, батареей на 4000 мАч и тройной камерой

На прошлой неделе мы писали, что компания Lenovo собирается выпустить ещё один смартфон флагманской линейки Lenovo Z6. Сейчас в сети появились новые подробности и официальная дата выхода устройства.

Генеральный директор компании поделился рекламным постером в социальной сети Weibo, согласно которому, аппарат представят уже в этот четверг (4 июля). Презентация новинки состоится в Китае.

Lenovo Z6 оснастят 6.39-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Дисплей будет занимать 93.1% площади всей передней панели и получит пиковую яркость 600 нит, а также поддержку цветового охвата DCI-P3 и HDR10. Под капотом аппарата установят восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ. Ещё Lenovo Z6 приписывают тройную основную камеру с главным модулем Sony IMX576 на 24 Мп и двумя второстепенными сенсорами на 8 Мп + 5 Мп. За автономность аппарата будет отвечать аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт и портом USB-C. Появится ли в смартфоне NFC-модуль, узнаем чуть позже, после презентации.