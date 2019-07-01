Lenovo Z6 с новыми характеристиками

Новинка получит АКБ ёмкостью 4000 мАч — как утверждает производитель, на одном полном заряде устройство сможет проработать до 395 часов в режиме ожидания, 38 часов в режиме разговора, 26 в режиме воспроизведения видео и 16 — в игровом режиме. При повседневном использовании автономность аппарата составит около 31,5 часа. По имеющейся информации, Lenovo Z6 будет построен на базе процессора Snapdragon 730 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, а стандартная быстрая зарядка мощностью 18 Вт обеспечит до 2 часов работы после 15 минут у розетки.О стоимости новинки пока неизвестно.