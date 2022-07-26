Lenovo анонсировала игровой монитор Legion Y27q-30

Lenovo представила новый монитор Legion Y27q-30. Он является приемником модели Lenovo Legion Y27q-20. Новейший монитор Lenovo серии Legion Y оснащен 27-дюймовой ЖК-панелью. Он предлагает разрешение 2560 x 1440 пикселей и частоту обновления до 165 Гц с возможностью разгона до 180 Гц. Legion Y27q-30 поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и AMD AdaptiveSync.

Игровой монитор Lenovo Legion Y27q-30 имеет коэффициент контрастности 1000:1 и глубину цвета 10 бит. Дисплей покрывает 99% и 95% цветовой гаммы sRGB и DCI-P3 соответственно. Есть два встроенных динамика, два порта HDMI 2.0 и 1 порт DP 1.4. Эргономичная подставка регулируемая.

Цену и доступность игрового монитора Legion Y27q-30 производитель не раскрывает.