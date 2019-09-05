Lenovo анонсирует новые модели в линейке ThinkBook на IFA 2019

Компания Lenovo на конференции Lenovo Tech Life Берлине анонсировала новые модели для малого и среднего бизнеса — ThinkBook 14 и 15.

Впервые показанные на конференции Lenovo Accelerate, эти ноутбуки обеспечивают высокую производительность и широкие возможности для подключения дополнительных аксессуаров. Уже существующие модели ThinkBook 13 и ThinkBook 14 получили новейшие процессоры Intel® Core™ 10 поколения.

Линейка ThinkBook разработана для малого и среднего бизнеса, который заботится о конфиденциальности данных в условиях ограниченного бюджета. ThinkBook выглядит как устройство для современных пользователей, но при этом обладает всеми функциями, необходимыми для бизнеса, например, портфелем безопасности ThinkShield.

ThinkBook разработан с учетом всех требований современных заказчиков: он спроектирован таким образом, чтобы вы думали только ваших задачах и ни о чем другом.

Производительность

Процессоры Intel® Core™ 10 поколения обеспечивают невероятную производительность и способны регулировать мощность в зависимости от задачи при помощи ИИ.

Ноутбуки оснащены PCIe SSD и оперативной памятью DDR4 для управления самыми тяжелыми рабочими нагрузками, также устройства поддерживают технологию Intel® Optane Memory H10 с твердотельным хранилищем.

Невероятно быстрый интернет до Гб/с доступен благодаря поддержке RJ45 и Intel® Wi-Fi 6.

Безопасность

Встроенный в клавишу включения сенсор отпечатков пальцев.

Эффективность

Физический затвор камеры ThinkShutter для контроля конфиденциальности.

Защита от потери ключа беспроводной мыши с помощью спрятанного USB-порта.

Поддержка зарядки устройств USB-C, благодаря встроенному разъему USB-C второго поколения. Больше не нужно носить с собой зарядное устройство: достаточно подключить девайс к ноутбуку.