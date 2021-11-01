Lenovo готовит к релизу 17-дюймовый ThinkBook Plus

Следующий ThinkBook Plus от Lenovo может быть более практичным, по крайней мере, если вы начинающий художник. Известный инсайдер Эван Бласс поделился тем, что, по его словам, является изображением 17-дюймовой модели ThinkBook Plus. Однако, в отличие от нынешней 13,3-дюймовой системы, вам не придется переворачивать машину, чтобы использовать дисплей на основе электронной бумаги на задней панели. Вместо этого у вас будет цветной дисплей с функцией пера рядом с клавиатурой, который вы можете использовать для рисования или создания рукописных заметок. Бласс не поделился другими подробностями, но 17-дюймовый ThinkBook Plus, по-видимому, будет довольно производительным устройством, ведь ноутбуку нужно выполнять задачи сразу на двух мониторах.
Мы ожидаем, что достаточно производительные внутренние компоненты помогут управлять вторым дисплеем, как и в примерно сопоставимом ASUS ZenBook Duo. Пока неизвестно, когда появится этот очень большой ThinkBook Plus. Lenovo исторически зарезервировала некоторые из своих крупнейших представлений ноутбуков для CES в январе, но это не мешает компании запустить какой-то интересный продукт на праздники. В любом случае изображение предполагает, что Lenovo не отказалась от концепции Plus — это значит, что производитель активно работает в направлении необычных ноутбуков, которые позволяют получать море удовольствия от работы с контентом. Вопрос только в стоимости такого необычного решения.