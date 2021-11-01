Lenovo готовит к релизу 17-дюймовый ThinkBook Plus

Следующий ThinkBook Plus от Lenovo может быть более практичным, по крайней мере, если вы начинающий художник. Известный инсайдер Эван Бласс поделился тем, что, по его словам, является изображением 17-дюймовой модели ThinkBook Plus. Однако, в отличие от нынешней 13,3-дюймовой системы, вам не придется переворачивать машину, чтобы использовать дисплей на основе электронной бумаги на задней панели. Вместо этого у вас будет цветной дисплей с функцией пера рядом с клавиатурой, который вы можете использовать для рисования или создания рукописных заметок. Бласс не поделился другими подробностями, но 17-дюймовый ThinkBook Plus, по-видимому, будет довольно производительным устройством, ведь ноутбуку нужно выполнять задачи сразу на двух мониторах.

Мы ожидаем, что достаточно производительные внутренние компоненты помогут управлять вторым дисплеем, как и в примерно сопоставимом ASUS ZenBook Duo. Пока неизвестно, когда появится этот очень большой ThinkBook Plus. Lenovo исторически зарезервировала некоторые из своих крупнейших представлений ноутбуков для CES в январе, но это не мешает компании запустить какой-то интересный продукт на праздники. В любом случае изображение предполагает, что Lenovo не отказалась от концепции Plus — это значит, что производитель активно работает в направлении необычных ноутбуков, которые позволяют получать море удовольствия от работы с контентом. Вопрос только в стоимости такого необычного решения.
Комментарии и отзывы ThinkBook Plus
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбу…
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбуМы продолжаем изучение ноутбуков на базе мобильных процессоров AMD, и в центре внимания будет LENOVO YOGA…
Представлен бизнес-ноутбук MSI Summit E16 Flip …
Представлен бизнес-ноутбук MSI Summit E16 Flip Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Summit E16 Flip, которая предназначена в первую очер…
Samsung расширяет линейку ноутбуков Galaxy Book…
Samsung расширяет линейку ноутбуков Galaxy BookКомпания Samsung Electronics сегодня объявила о доступности трех новых продуктов: Galaxy Book, Galaxy Boo…
Ноутбуки Xiaomi Mi NoteBook Pro и Ultra появились в продаже…
Ноутбуки Xiaomi Mi NoteBook Pro и Ultra появились в продажеКомпания Xiaomi дала старт индийским продажам ноутбуков Xiaomi Mi NoteBook Pro и Mi NoteBook Ultra, котор…
Teclast представила мощнейший игровой ноутбук…
Teclast представила мощнейший игровой ноутбукКомпания Teclast только что выпустила новый мощный ноутбук — Tbolt 20 Pro в качестве преемника Tbolt F15 …
Представлен бизнес-ноутбук Huawei MateBook B7…
Представлен бизнес-ноутбук Huawei MateBook B7Компания Huawei представила ноутбуки MateBook B3, B5 и B7, которые ориентированы на работу в бизнес-сегме…
Новый Apple MacBook Pro 16 получил экран с "чёлкой" …
Новый Apple MacBook Pro 16 получил экран с Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков новым MacBook Pro с 16-дюймовым экраном, который среди про…
Новые защищенные ноутбуки Dell Latitude выдерживают практиче…
Новые защищенные ноутбуки Dell Latitude выдерживают практичеDell анонсировала пару новых защищенных ноутбуков в линейке Latitude для бизнеса. Новые Dell Latitude 543…
Лучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G GamingЛучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G Gaming
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVOОбзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVO
Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor