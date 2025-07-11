Microsoft сделала синий экран смерти... чёрным

Судя по информации сразу нескольких иностранных изданий, компания Microsoft начала менять традиционный «синий экран смерти» (он же BSOD) — теперь он станет чёрным. Это первое серьёзное обновление BSOD с тех пор, как в Windows 8 добавили печальное лицо (грустный смайлик). В новой версии его, как и QR-код, убрали — интерфейс стал более лаконичным. Обновлённый чёрный BSOD уже доступен участникам канала Windows 11 Release Preview, а значит, в течение нескольких недель появится у всех пользователей Windows 11. Визуально новый экран похож на чёрный фон, который обычно демонстрируется при установке обновлений Windows. Теперь BSOD будет содержать только код ошибки и имя сбойного драйвера, что упростит диагностику для обычных пользователей и системных администраторов.

По словам Дэвида Уэстона, вице-президента Microsoft по вопросам безопасности ОС и корпоративных решений, цель нововведения — повысить понятность ошибок и ускорить их устранение. Кстати, Microsoft уже экспериментировала с чёрным BSOD в тестовых сборках Windows 11 ещё в 2021 году, но теперь это решение станет постоянным. Изменения станут частью обновления Windows 11, в которое также входит новая функция Quick Machine Recovery. Она предназначена для быстрого восстановления системы, если устройство не загружается корректно. Внедрение QMR — часть более масштабной инициативы Microsoft по повышению надёжности Windows, особенно после инцидента с CrowdStrike в прошлом году.