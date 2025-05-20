Tecno представила ноутбук Megabook S16 с ИИ на борту

На выставке Computex 2025, которая проходит на Тайване, компания Tecno представила серию новых ноутбуков с поддержкой искусственного интеллекта. Флагманская модель Megabook S16 оснащена 16-дюймовым экраном и стала первой в своем роде для бренда, плюс в линейку вошли модели Megabook S14, T14 Air, K155 и K14S. Megabook S16 работает на процессоре Intel Core i9-13900HK с 14 ядрами и 20 потоками, максимальная тактовая частота которого достигает 5,4 ГГц. В паре с ним — оперативная память LPDDR5 объёмом 16 или 32 ГБ и твердотельный накопитель PCIe 3.0 ёмкостью до 2 ТБ. Дисплей с диагональю 16 дюймов получил тонкие рамки, разрешение 1920х1200 пикселей и соотношение сторон 16:10. Панель полностью охватывает цветовое пространство sRGB и, несмотря на крупный экран, Megabook S16 отличается лёгкостью — его вес составляет всего 1,3 кг, а толщина — 14,9 мм.

Устройство питается от аккумулятора ёмкостью 75 Втч, которого, по заявлению Tecno, хватает до 11 часов работы без подзарядки. Как и ожидалось, ноутбук оснащен функциями на базе ИИ — имеются инструменты AI Gallery, AI Meeting Assistant, голосовой помощник Ella AI, а также инструменты для создания презентаций и рисунков. Все эти возможности обеспечиваются моделью DeepSeek V3, которая помогает как в режиме онлайн, так и оффлайн. Цены и сроки начала продаж новой линейки ноутбуков Tecno пока не раскрыты, но обычно производитель в большинстве своём радует пользователей адекватной ценовой политикой даже на флагманы.
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