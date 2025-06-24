В Китае раскрыли NVIDIA RTX 5050 для ноутбуков

Стоит сказать, что слайдах с презентации компании не уточняется, выйдет ли ноутбук с RTX 5050 в других регионах (то есть за пределами Китая) уже 25 июня — возможно, это произойдёт чуть позже. Правда, особо радоваться этому анонсу не стоит, так как RTX 5050 — самый доступный игровой графический процессор в линейке RTX 50-й серии. Он построен на ядре GB207 и предлагает 2560 CUDA-ядер и 8 ГБ видеопамяти. Пока не ясно, будет ли это память типа GDDR6 или GDDR7, но для мобильного варианта более вероятен именно GDDR7 из-за сниженного энергопотребления. При этом графический чип RTX 5050 рассчитан на комфортный игровой опыт в разрешении 1080p при ограниченном бюджете, то есть это будет довольно слабая видеокарта по современным меркам, хотя она поддерживает технологии DLSS 4 и Multi-Frame Generation.