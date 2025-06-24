В Китае раскрыли NVIDIA RTX 5050 для ноутбуков

Хотя компания NVIDIA официально не объявляла 24 июня датой релиза мобильной версии видеокарты RTX 5050, китайская компания MECHREVO подтвердила запуск своего первого ноутбука на базе мобильного чипа GeForce RTX 5050 с графическим процессором GB207 на борту — модель будет представлена уже завтра. При этом на данный момент нет точной информации о дате выхода как мобильной, так и десктопной версий RTX 5050, но ранее инсайдеры намекали, что презентация уже близко. Кроме того, можно смело ожидать, что после MECHREVO другие производители ноутбуков также анонсируют свои модели с RTX 5050, тем более что некоторые крупные бренды уже разместили их в каталогах магазинов.

Стоит сказать, что слайдах с презентации компании не уточняется, выйдет ли ноутбук с RTX 5050 в других регионах (то есть за пределами Китая) уже 25 июня — возможно, это произойдёт чуть позже. Правда, особо радоваться этому анонсу не стоит, так как RTX 5050 — самый доступный игровой графический процессор в линейке RTX 50-й серии. Он построен на ядре GB207 и предлагает 2560 CUDA-ядер и 8 ГБ видеопамяти. Пока не ясно, будет ли это память типа GDDR6 или GDDR7, но для мобильного варианта более вероятен именно GDDR7 из-за сниженного энергопотребления. При этом графический чип RTX 5050 рассчитан на комфортный игровой опыт в разрешении 1080p при ограниченном бюджете, то есть это будет довольно слабая видеокарта по современным меркам, хотя она поддерживает технологии DLSS 4 и Multi-Frame Generation.