Представлен ноутбук MSI Star Shadow 15 2025 на Core i9-14900HX

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Star Shadow 15 2025, которая основана на 24-ядерном 32-поточном процессоре Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой от 2,2 Гц до 5,7 ГГц. Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060, 16 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1400 точек, кадровой частотой 165 Гц и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, батареей ёмкостью 75 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, клавиатурой с 4-зонной RGB-подсветкой, системой охлаждения с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, тремя интерфейсами USB-A 3.2 Gen 2, 3,5-мм аудиогнездом, портом USB-C 3.2 Gen 2, интерфейсом HDMI 2.1 и разъемом RJ45. Ноутбук уже доступен для покупки на китайском рынке по эквивалентной цене 1110 долларов.

Представлен ноутбук HP OmniBook 5 14 на чипе Snapdragon…
Компания HP объявила о выпуске ноутбука OmniBook 5 14, который основан на восьмиядерном процессоре Qualco…
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноу…
Не так давно мы проводили тестирование сразу нескольких ноутбуков с разным уровнем технического исполнени…
Microsoft крупно обновила Блокнот…
Компания Microsoft добавила текстовое форматирование в приложение Блокнот на Windows — существенное обнов…
Представлен ноутбук ASUS ExpertBook P1 на Ryzen 7 7735HS …
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков ExpertBook P1 моделями PM1503CDA и P1403CDA, которые отлича…
Ноутбук Eurocom Raptor X18 оценен в 3995 долларов …
Компания Eurocom пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Raptor X18, которая основана на 24-ядерн…
Представлен ноутбук Mechrevo Unlimited 15X Pro 2025 на Ryzen…
Компания Mechrevo пополнила ассортимент недорогих геймерских ноутбуков моделью Unlimited 15X Pro 2025, ко…
Ноутбук TECNO MegaBook K15S оценен от 40 тысяч рублей …
Компания TECNO выпустила в российскую продажу ноутбук MegaBook K15S, который получил конфигурации на проц…
Huawei готовит ноутбук на процессоре Kirin X90…
Платформа HarmonyOS PC от компании Huawei получит полноценную аппаратную поддержку в виде первого собстве…
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor