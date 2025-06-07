Представлен ноутбук MSI Star Shadow 15 2025 на Core i9-14900HX

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Star Shadow 15 2025, которая основана на 24-ядерном 32-поточном процессоре Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой от 2,2 Гц до 5,7 ГГц. Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060, 16 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1400 точек, кадровой частотой 165 Гц и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, батареей ёмкостью 75 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, клавиатурой с 4-зонной RGB-подсветкой, системой охлаждения с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, тремя интерфейсами USB-A 3.2 Gen 2, 3,5-мм аудиогнездом, портом USB-C 3.2 Gen 2, интерфейсом HDMI 2.1 и разъемом RJ45. Ноутбук уже доступен для покупки на китайском рынке по эквивалентной цене 1110 долларов.