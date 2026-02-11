Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 GT 2026 получит версию на Core Ultra X9 388H

Компания Lenovo объявила, что в марте выйдет новая версия ноутбука Xiaoxin Pro 16 GT 2026 AI Yuanqi Edition. Она будет основана на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra X9 388H с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Ранее был выпущен Xiaoxin Pro 16 GT 2026 AI Yuanqi Edition на 10-ядерном 20-поточном чипе AMD Ryzen AI 9 H 465 с максимальной частотой 5 ГГц, встроенной видеокартой Radeon 880M (12 CU) и NPU XDNA 2 (50 TOPS) для задач искусственного интеллекта, системой охлаждения GT Wind Chaser с воздухозаборником GT HUB увеличенного сечения, двумя композитными 8-мм тепловыми трубками, вентиляторами GT Falcon второго поколения и улучшенной циркуляцией воздуха внутри корпуса, OLED-экраном с разрешением 2,8K, адаптивной кадровой частотой от 30 Гц до 120 Гц и максимальной яркостью 1100 нит.