Lenovo готовит смартфон Legion

Инсайдеры рынка смартфонов уверяют, что компания Lenovo активно работает над созданием игрового смартфона в серии Legion, который будет конкурировать с главными игроками на рынке. Пока что информации о самом смартфоне достаточно мало, так как компания лишь начала заниматься разработками в этом направлении, но сам факт того, что Lenovo решила выйти на рынок игровых смартфонов, уже радует. Дело в том, что пока что на этом рынке достаточно мало действительно достойных моделей, которые можно было бы назвать интересным продуктом для заядлого геймера. И чем больше на рынке будет игроков, тем больше потенциальный покупатель получит на витрине магазина. Будем надеяться, что этот смартфон порадует нас как ценой, так и производительностью.