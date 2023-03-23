Lenovo использует ИИ в игровых ноутбуках Legion

За последние полгода информации о том, что в определённых областях жизнедеятельности человека начали использовать технологии на базе искусственного интеллекта, появилось очень много. Причина в том, что определённые процессы действительно можно упростить или вообще нивелировать за счёт использования машины, способной решать определенные задачи, на которые обычно человеку нужно гораздо больше времени. И в компании Lenovo решили, что тоже пора использовать искусственный интеллект, только в своих ноутбуках — компания интегрировала технологию на базе искусственного интеллекта в свой игровой ноутбук из линейки Legion, благодаря чему система охлаждения может автоматически без участия пользователя регулировать частоту вращения вентиляторов в системе.

Разработчики данной технологии считают, что на базе искусственного интеллекта охлаждение будет работать гораздо эффективнее, потому что ориентироваться исключительно на температуру при выборе частоты оборотов вентилятора не всегда правильно. Например, если пользователь зашёл в тяжёлую игру, то стоит активировать высокую частоту оборотов вентилятора сразу, не дожидаясь того, что процессор нагреется до внушительной температуры и будет вызывать снижение производительности. Именно эту проблему будет решать искусственный интеллект, который будет анализировать то, какую задачу запускает на ноутбуке пользователь, и в зависимости от этого он будет активировать вентиляторы на нужной частоте оборотов.
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