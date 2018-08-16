Lenovo объявила о скором выходе на рынок смарт-часов Watch X Plus

В скором времени на рынок выйдут новые смарт-часы под названием Lenovo Watch X Plus с мощной защитой от проникновения влаги. Гаджет получил сенсор, следящий за работой сердца и сможет отслеживать пройденное расстояние, количество шагов, продолжительность сна и израсходованные калории. Корпус обладает повышенной прочностью, поскольку изготовлен из нержавеющей стали 316L. Емкость аккумулятора у аппарата равна 600 мА.ч. Сообщается о связи с аппаратами, на которых установлены ОС Android либо iOS. О стоимости смарт-часов пока не сообщается.