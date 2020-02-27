Lenovo обновляет линейку ноутбуков ThinkPad

Обновленные модели ноутбуков Lenovo будут поддерживаться новыми процессорами компании AMD Ryzen 4000 серии. Все модели будут иметь модуль Wi-Fi 6. Производитель оснастил серию функциональными клавишами.

Медели версии "T" будут представлены в 14 и 15 дюймовом варианте. Установлена операционная система Windows 10. Конфигурация позволит установить процессоры AMD Ryzen PRO 4000 Mobile.

Серия ThinkPad L предлагает высокую производительность и широкие возможности. Дополнительные функции включают Modern Standby, Wake on Voice, акустическая система Dolby Audio и другие. Модели будут доступны во второй половине 2020 года.