Lenovo официально представила ноутбук ThinkPad X1 Nano

Компания Lenovo анонсировала ноутбук ThinkPad X1 Nano.

Ноутбук представляет собой 13-дюймовый флагманский бизнес-ноутбук, который весит всего 907 граммов и оснащен процессором Core 11-го поколения. Ценник устройства начинается от 1530 долларов в зависимости от модификации. Также существует версия 5G с объемом данных 120 ГБ.

ThinkPad X1 Nano оснащен 13-дюймовым экраном с тонкими краями с разрешением 2160 × 1350 пикселей, яркостью 450 нит и 100% цветовой гаммой sRGB.

ThinkPad X1 Nano использует процессор Core одиннадцатого поколения: Core i5-1130G7, Core i5-1160G7, Core i5-1160G7 в паре 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ и 1 ТБ SSD. За автономность ноутбука отвечает аккумулятор большой емкости на 48 Втч, который работает до 13,6 часов и поддерживает быструю зарядку. Технология быстрой зарядки может обеспечить до 80% емкости аккумулятора всего за 1 час.

ThinkPad X1 Nano также имеет классическую клавиатуру Little Red Riding Hood, два порта Thunderbolt 4, распознавание отпечатков пальцев, распознавание лиц и многое другое.