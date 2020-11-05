Lenovo официально представила смартфон K12 Note с батареей емкостью 5000 мАч

Компания Lenovo неожиданно для всех, официально представила смартфон K12 Note.

Lenovo K12 Note имеет 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана 720 x 1600 пикселей. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 662 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Питается телефон от батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 15 Вт. Lenovo K12 Note обладает 8-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней стороне телефона расположен модуль камеры квадратной формы, который включает 48-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную макросъемку и 2-мегапиксельную линзу для увеличения глубины резкости.

Также на задней стороне телефона есть датчик отпечатков пальцев, а на правой стороне есть специальная кнопка для доступа к Google Assistant.

Телефон предлагает пользователям другие функции, такие как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. На устройстве предустановлена ​​ОС Android 10. Новинка доступна в двух цветах: Sapphire Blue и Forest Green. Lenovo K12 Note будет продаваться за 160 долларов США.
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