Lenovo первой выпустит ноутбук на базе Snapdragon X Elite

Вчера инсайдеры из Азии представили крайне интересную информацию о том, что компания Qualcomm активно работает со своими партнёрами, чтобы запустить процессор Snapdragon X Elite в как можно большем количестве новых ноутбуков в ближайшем будущем. Например, специалисты отмечают, что компания заключила соглашение с Lenovo и эта компания станет первой, кто выпустит на рынок ноутбук на базе нового процессора Qualcomm. Пока что, правда, сама Lenovo ничего по этому поводу не говорит, но это отличные новости для локального рынка Китая, так как новые ноутбук явно сначала будут продаваться там, а только потом и на других рынках. Кроме того, в списке партнёров есть и множество других крупных брендов, которые тоже решили попробовать себя на ARM-рынка ноутбуков.

К примеру, инсайдеры сообщают, что компания Samsung тоже работает в этом направлении и она даже хотела стать лидером в данной области, но из-за технических проблем выпустить свой ноутбук раньше Lenovo она не сможет. Но то, что южнокорейский гигант работает над ARM-ноутбуком, это абсолютный факт. Также в списке потенциальных партнёров Qualcomm числится компания ASUS, которая тоже, теоретически, может выпустить свой гаджет на базе нового процессора, и, конечно, Microsoft. Но пока что всё это лишь слухи — производителям нужно сначала выпустить свои ноутбуки, посмотреть на уровень их продаж и производительность, а только после этого можно будет примерно понимать насколько данная платформа интересна как покупателю, так и производителям со всего мира.