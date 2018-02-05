Lenovo подготовила к выпуску бюджетный портативный компьютер Yoga 330

Представлен ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 330 на платформе Intel Gemini Lake. Новинка наделена 11,6-дюймовым экраном HD с разрешением 1366 * 768 пикселей. Объём оперативной памяти может достигать 8 Гбайт. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 6 часов. В качестве ОС выступит Windows 10 Home. Предусмотрены динамики и адаптер Wi-Fi 802.11ас. Набор интерфейсов включает порты USB 3.0, USB 2.0, USB Type-C и HDMI. О стоимости модели Lenovo Yoga 330 пока не сообщается.