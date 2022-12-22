Lenovo представила 5К-монитор ThinkVision P49w-30

Сегодня компания Lenovo представила рынку достаточно интересный монитор, который точно понравится поклонникам работы с комфортом. Дело в том, что модель под названием ThinkVision P49w-30 предоставляет пользователю доступ к диагонали в 49 дюймов, чего достаточно, чтобы смотреть фильмы, работать с изображениями или видео, получать удовольствие от общения в социальных сетях или просмотра различного развлекательного контента. Более того, монитор получил разрешение 5120 на 1440 точек, так что это достаточно широкий монитор и работать на нём сразу с двумя окнами будет крайне комфортно, что пригодится в работе со сложными документами или двумя браузерами, например. Но и на этом производитель решил не останавливаться.

Компания решила поднять контрастность монитора до 2000:1, тогда как у топовых решений на рынке с этой же матрицей контрастность на уровне 1300:1 является уже чем-то невероятным, плюс здесь высокая яркость, достаточно приятные углы обзора и всё в таком духе. Также устройство может похвастаться тонкими рамками вокруг дисплея, удобной подставкой, которая не занимает много пространства на столе и достаточным количеством портом. Получается достаточно стильное решение как для дома, так и для офиса, плюс в плане характеристик к ThinkVision P49w-30 вопросов нет и быть не может. Вероятно, стоимость новинки будет достаточно высокой, потому что мы сомневаемся, что диагональ в 49 дюймов может быть доступной, но всё равно гаджет своих денег точно стоит.
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