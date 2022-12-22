Lenovo представила 5К-монитор ThinkVision P49w-30

Компания решила поднять контрастность монитора до 2000:1, тогда как у топовых решений на рынке с этой же матрицей контрастность на уровне 1300:1 является уже чем-то невероятным, плюс здесь высокая яркость, достаточно приятные углы обзора и всё в таком духе. Также устройство может похвастаться тонкими рамками вокруг дисплея, удобной подставкой, которая не занимает много пространства на столе и достаточным количеством портом. Получается достаточно стильное решение как для дома, так и для офиса, плюс в плане характеристик к ThinkVision P49w-30 вопросов нет и быть не может. Вероятно, стоимость новинки будет достаточно высокой, потому что мы сомневаемся, что диагональ в 49 дюймов может быть доступной, но всё равно гаджет своих денег точно стоит.