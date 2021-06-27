Lenovo представила два офисных монитора L32p-30 и L27m-30

Компания Lenovo представила два новых монитора L32p-30 и L27m-30. Обе модели поступят в продажу осенью.

Монитор Lenovo L32p-30 предлагает 31,5 дюймовую IPS-панель с разрешением 4K. Он поддерживает HDR10, цветовая гамма охватывает 90% DCI-P3. Частота обновления экрана составляет 60 Гц. 8-битная панель + FRC обеспечивает яркость 350 кд/м2, контрастность 1000: 1. Разъемы на задней панели: USB Type-C, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и аудиоразъемы, а также USB-концентратор с четырьмя портами USB 3.2. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync. Стоимость монитора составляет 479 евро.

Lenovo L27m-30 предлагает 27-дюймовую IPS-панель с разрешением FHD, частота обновления экрана 75 Гц. Монитор имеет эргономичную подставку которая обеспечивает регулировку высоты, наклона, поворотов в стороны. Новинка имеет 8-битную (6+FRC) панель с яркостью 250 кд/м2 и контрастность 1000: 1. Модель также поддерживает технологию AMD FreeSync. Есть встроенные динамики мощностью 3 Вт. Монитор L27m-30 оценен в 299 евро.