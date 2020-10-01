Lenovo представила легкий ноутбук ThinkPad X1 Nano весом 907 граммов

Lenovo ThinkPad X1 Nano весит всего 907 граммов и обладает высокой производительностью и функциональностью.

Разрешение 13-дюймового экрана составляет 1440p со 100% охватом sRGB. Ноутбук оснащен четырьмя динамиками с технологией Dolby Vision и Dolby Atmos.

Высокую производительность обеспечивает процессор Intel Core i7 EVO с графикой Intel Iris Xe. Есть поддержка подключения Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и 5G. Ноутбук имеет ряд функций, таких как распознавание голоса и обнаружения присутствия человека.

Lenovo ThinkPad X1 Nano будет доступен в четвертом квартале 2020 года. Рекомендованная стоимость 1399 долларов.

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