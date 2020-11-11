Lenovo представила монитор G27q-20

Давненько у нас не было новостей об игровых мониторах, хотя сейчас почти все пользователи сидят на карантине и активно играют в игры. Странно, что производители не завалили рынок новинками самого разного плана. Но теперь у нас есть для вас хорошие новости — игровой монитор Lenovo G27q-20 официально представлен, он выглядит достаточно стильно и интересно, плюс у него есть целый набор характеристик, которые позволят играть с комфортом. Например, у этого монитора имеется IPS-матрица, достаточно широкие углы обзора, диагональ в 27 дюймов и поддержка технологии AMD FreeSync Premium. Это позволяет улучшить плавность изображения и возможности геймера в соревновательных шутерах. Стоимость пока что в секрете, особенно для российского рынка.

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