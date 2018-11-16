Lenovo представила на российском рынке ультратонкий и легкий ноутбук Yoga Book C930

Компания Lenovo выпустила на российском рынке ультратонкий и легкий ноутбук Yoga Book C930. Аппарат получил 10,8-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Основой устройства стал Intel Core 7-го поколения и 4 Гбайт ОЗУ. В дополнение полагается стилус Lenovo Active Pen. Аккумулятор составляет 36.00 Вт.ч, который достигает до 10 часов работы. В качестве ОС выступает Windows 10. Габариты ноутбука составляют: 260.4 * 179.4 * 9.9 мм. Гаджет поддерживает WiFi 802.11AC и Bluetooth 4.2. Доступна новинка на российском рынке с середины ноября 2018 года по цене от 83990 рублей.