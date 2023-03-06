Lenovo представила ноутбук Geek Pro G5000

Сегодня появились первые изображения из Китая, на которых показан ноутбук Geek Pro G5000 от Lenovo — это новый передовой игровой ноутбук, который разработан специально для демонстрации возможностей новых видеокарт компании NVIDIA. Здесь стоит отметить, что производитель официально анонсировал мобильные видеокарты нового поколения ещё в начале января текущего года, но с тех пор пользователи так и не увидели наплыва ноутбуков на чипах RTX 40. Однако в компании Lenovo заявили, что у них уже готов игровой ноутбук Geek Pro G5000, который будет поставляться на базе видеокарты RTX 4060 — данная модель, безусловно, не может похвастаться внушительной производительностью на фоне той же RTX 4090, так что говорить о безумных возможностях нельзя.

Но эта видеокарта способна демонстрировать производительность на уровне десктопной видеокарты RTX 3080, которая, стоит напомнить, является флагманом прошлого поколения и выдаёт просто безумную производительность в видеоиграх. Соответственно, пользователи, которые давно хотели себе производительный игровой ноутбук, чтобы играть в игры или монтировать видео, стоит подождать, пока Lenovo Geek Pro G5000 появится в продаже — есть ощущение, что среди игровых ноутбуков этого года модель будет наиболее интересной. Проблема только в том, что пользователи, к сожалению, не могут пока что узнать стоимость данной модели ноутбука, потому что гаджет представили только в Китае и за пределы страны его ещё не вывозили.