Lenovo представила ноутбук ThinkBook 16+ Ryzen Edition 2023

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 16+ Ryzen Edition 2023, которая получила 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen R7-7840H с тактовой частотой от 3,8 до 5,1 ГГц и встроенной графикой AMD Radeon 780M.

Новинка также характеризуется 16 ГБ или 32 ГБ ОЗУ LPDDR5-6400, SSD вместимостью 1 ТБ, дополнительным слотом для SSD M.2 2280, опциональной дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050, IPS-экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 350 нит, 100% охватом цветового пространства sRGB и защитой глаз TÜV EyeSafe, батареей ёмкостью 71 Втч, поддержкой 100-Вт зарядки, селфи-камерой разрешением 1080р, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсами USB 4, USB 2.0 и HDMI, портом RJ45 и слотом для карт SD. Конфигурация с 16 ГБ ОЗУ, SSD 1TБ и AMD Radeon 780M оценена в 740 долларов, вариант с 32 ГБ, 1TБ и AMD Radeon 780M обойдется в 840 долларов, а топовая версия с 2 ГБ, 1TБ и графикой GeForce RTX 4050 стоит 1120 долларов.
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