Lenovo представила ноутбук ThinkPad X13s на процессоре Qualcomm

В соответствии с нацеленностью ThinkPad X13s на мобильную производительность, ноутбук также имеет безвентиляторную конструкцию, а верхняя и нижняя панели на 90 процентов изготовлены из переработанного магния. А чтобы у вас всегда было быстрое подключение к интернету, куда бы вы ни пошли, ноутбук также поддерживает 5G (как на частоте ниже 6 ГГц, так и в миллиметровом диапазоне) и Wi-Fi 6E. Другие характеристики включают до 32 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ хранилища PCIe и два порта USB-C 3.2 Gen 2 (но без Thunderbolt 4, потому что это дело Intel). Внутри ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11 Pro, при этом Lenovo полагается на ряд функций совместной работы Qualcomm, таких как автоматическое кадрирование на основе искусственного интеллекта для своей 5-мегапиксельной веб-камеры и интеллектуальное шумоподавление, которое работает с тройной настройкой микрофона ноутбука.