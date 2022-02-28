Lenovo представила ноутбук ThinkPad X13s на процессоре Qualcomm

В отличие от MacBook M1 от Apple, Windows на базе ARM на ноутбуках Snapdragon не пользовались таким же успехом или популярностью. Но Lenovo надеется изменить это — по крайней мере, для корпоративных клиентов — с новым ThinkPad X13s. Секретным оружием ThinkPad X13s является его чип Snapdragon 8cx Gen 3, который, по словам Lenovo, является первым случаем, когда новейший процессор Qualcomm для ноутбуков используется в коммерческом устройстве. Lenovo заявляет, что благодаря улучшенной энергоэффективности и маломощному 13,3-дюймовому дисплею с яркостью 400 нит ThinkPad X13s может работать до 28 часов без подзарядки. Тем не менее, я хочу подтвердить это сам, потому что я определенно был обожжен более коротким, чем ожидалось, долголетием на предыдущих машинах Windows на Snapdragon.

В соответствии с нацеленностью ThinkPad X13s на мобильную производительность, ноутбук также имеет безвентиляторную конструкцию, а верхняя и нижняя панели на 90 процентов изготовлены из переработанного магния. А чтобы у вас всегда было быстрое подключение к интернету, куда бы вы ни пошли, ноутбук также поддерживает 5G (как на частоте ниже 6 ГГц, так и в миллиметровом диапазоне) и Wi-Fi 6E. Другие характеристики включают до 32 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ хранилища PCIe и два порта USB-C 3.2 Gen 2 (но без Thunderbolt 4, потому что это дело Intel). Внутри ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11 Pro, при этом Lenovo полагается на ряд функций совместной работы Qualcomm, таких как автоматическое кадрирование на основе искусственного интеллекта для своей 5-мегапиксельной веб-камеры и интеллектуальное шумоподавление, которое работает с тройной настройкой микрофона ноутбука.
Комментарии и отзывы Lenovo ThinkPad X13s
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