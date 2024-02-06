Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Pro 14 2024 Ryzen Edition

Компания Lenovo официально представила компактный ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 14 2024 Ryzen Edition, цена и дата начала продаж которого будут объявлены позже. Новинку оснастили восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 8845H с мощной интегрированной видеокартой AMD Radeon 780M, 32 ГБ оперативной памяти DDR5- 6400 МГц, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит, корпусом массой 1,46 кг и толщиной 15,9 мм, а также батареей ёмкостью 84 Втч.

Также была представлена 16-дюймовая модель Xiaoxin Pro 16 2024 Ryzen Edition, которая отличается дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 350 нит, а также корпусом толщиной 17,5 мм и массой 1,91 кг.
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