Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Ultra Edition 2026 на Core Ultra 5 135H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad E14 Ultra Edition 2026, которая основана на 14-ядерном 18-поточном чипе Intel Core Ultra 5 135H с тактовой частотой до 4,6 ГГц. Новинку также оснастили 16 ГБ ОЗУ DDR5-5600, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым экраном с разрешением 2880:1800 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 400 нит и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, батареей ёмкостью 64 Втч, корпусом массой 1,34 кг и толщиной 15,3 мм, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1 и HDMI 2.1, портом RJ45 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 790 долларов.