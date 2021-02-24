Lenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраном

Компания Lenovo провела презентацию, на которой представила новые ноутбуки игровой линейки Legion. Компьютеры получили не только новейшие процессоры AMD Ryzen и видеокарты GeForce RTX 30xx, но и улучшенную систему охлаждения, а также нетипичные экраны. Новинки имеют сдержанный дизайн, и отлично подойдут не только геймерам, но и программистам и людям, работающим с графикой. Также интересной новинкой стал ультрабук Yoga Slim 7 Pro.

Младшая модель Legion 5 представлена в комплектации с 15- и 17-дюймовыми FullHD-экранами, которые отличаются 100% охватом sRGB, а наличие сертификата TUV Rheinland гарантирует отсутствие мерцания и защиту от синего спектра. За звук отвечает обновленная технология Nahimic, а Legion Edge позволяет разогнать FPS и сократить задержки во время игры за счет тонкой настройки процессора и видеокарты.

Гордость линейки 2021 года – интеллектуальная система охлаждения. Cold-front 3.0 увеличивает воздушный поток на 18% за счет забора его через клавиатуру. Кроме этого, программа Legion AI Engine собирает информацию с термодатчиков и оптимально распределяет отвод тепла. В результате этого, удалось установить более «горячие» видеокарты – GeForce RTX 3070 и RTX 3060, а также процессоры AMD Ryzen 5 5600H и Ryzen 7 5800H. Оперативной памяти установлено до 32 ГБ с возможностью апгрейда до 64 ГБ.

Отказ от HDD позволил установить увеличенную батарею на 80 Вт*ч, поддерживающую зарядку от USB Type-C, а технология быстрой зарядки Rapid Charge Pro позволяет восстановить 80% энергии за 1 час. Также компьютер отличается наличием целых 6 портов USB. Модели выполнены в черном цвете с голубым отливом и белой подсветкой, цена начинается от 100 000 рублей.

Legion 5 Pro обладает интересной особенностью: его 16-дюймовый экран имеет соотношение сторон 16:10 (2560x1600 точек), что позволяет использовать его не только для игр, но и работы. Кроме того, здесь заявлены 100% охват sRGB, технология защиты зрения, яркость 500 нит, частота обновления 165 Гц и отклик 3 мс. Фирменная технология Dual Burn позволяет использовать совместную производительность центрального и графического процессоров для увеличения FPS.

Работать на клавиатуре стало заметно комфортнее за счет новой технологии TrueStrike, а увеличенная сенсорная панель предоставляет большую свободу движений. Все это делает данную модель универсальным решением для работы, игр, а также редактирования фото и видео. Устройство поставляется в темно-сером или серебристо-белом корпусе по цене от 115 000 рублей.

В качестве флагманской модели линейки выступил 16-дюймовый Legion 7, который может похвастаться конфигурацией, включающей топовый «камень» Ryzen 9 5900H и графику GeForce 3080 с полным теплопакетом. Будет также использоваться аналогичной предшествующей модели экран, а клавиатура получит настраиваемую RGB-подсветку. Legion 7 представлен в темно-сером цвете и поступит в продажу по цене 150 000 рублей.

Не относящийся к линейке Legion, но не менее интересный ультрабук Yoga Slim 7 Pro может похвастаться корпусом, изготовленным из алюминиевого сплава. Новинка оснащена 14-дюймовым дисплеем с отношением сторон 16:10 (2880 x 1800), яркостью 400 нит, 100% покрытием sRGB, поддержкой HDR и Dolby Vision.

Устройство базируется на процессорах AMD (Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H и Ryzen 9 4900H), а также видеокартах Radeon. Модификация 7i Pro включает процессоры Intel (Core i5 или Core i7 11 поколения), встроенную Intel Iris X или дискретную видеокарту GeForce MX450. Ноутбуки Yoga Slim 7 Pro комплектуются SSD объемом до 1 ТБ и оперативной памятью DDR4 объемом до 16 ГБ, а версия 7i Pro включает до 32 ГБ оперативки и поддерживает интерфейс Thunderbolt 4. Аккумулятор на 61 Втч обеспечивает до 17 часов автономной работы и поддерживает технологию быстрой зарядки. Из «фишек» стоит отметить мгновенное включение ноутбука при поднятии крышки, бесконтактный вход в систему, режим интеллектуального охлаждения, «умное» управление питанием и другие. Цена будет начинаться от 80 000 рублей.Автор: Артем Костенко