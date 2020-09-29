Lenovo представила новые ThinkBook на базе процессоров Intel Tiger Lake

Компания Lenovo обновила линейку ноутбуков ThinkBook новыми моделями, в которых установлены процессоры Intel Tiger Lake Core последнего поколения.

Их несколько, ThinkBook 13s Gen 2 это самая маленькая модель, которая оснащена 13,3-дюймовым дисплеем, но с обновленным соотношением сторон 16:10. Дисплей поддерживает разрешение Full-HD в стандартной комплектации, но пользователи также могут выбрать дополнительный дисплей WQXGA, который увеличивает разрешение до 2560x1600 пикселей.

Lenovo ThinkBook 13s оснащен новейшими процессорами Tiger Lake 11-го поколения и сертифицирован требованиям нового бренда платформы Intel Evo, это означает быструю загрузку и длительное время автономной работы.

ThinkBook 13s Gen 2 поступит в продажу в октябре месяце от 829 долларов США.