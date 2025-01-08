Lenovo представила новый ThinkPad без главной фишки ThinkPad

Сегодня компания Lenovo представила сразу два новых ноутбука ThinkPad — X9 14 и X9 15 Aura Edition с процессорами Intel Core Ultra и ультратонким дизайном корпуса. Однако самым примечательным является тот факт, что у них фирменного красного манипулятора TrackPoint. Вместо этого ноутбуки оснащены тактильным трекпадом без традиционных кнопок, что придаёт им схожесть с MacBook. Но несмотря на это, это всё ещё ThinkPad — оба ноутбука соответствуют стандартам прочности MIL-SPEC 810H, имеют по одному порту Thunderbolt 4 с каждой стороны, что упрощает подключение док-станций и мониторов. Конструкция ноутбуков позволяет легко получить доступ к SSD и батарее для ремонта или замены.

Также обе версии оснащены OLED-дисплеями с сенсорными и обычными вариантами, также модели имеют порт HDMI 2.1, аудиоразъём 3,5 мм и могут быть укомплектованы до 32 ГБ оперативной памяти DDR5x и до 2 ТБ хранилища. Примечательно, что ноутбуки готовы к работе с искусственным интеллектом от компании Microsoft, а также предлагают функции Lenovo Aura Edition. Однако отсутствие TrackPoint остаётся, пожалуй, самой обсуждаемой особенностью ThinkPad X9. В эпоху, когда аппаратное обеспечение становится всё более однотипным, TrackPoint выделялся как уникальная деталь, сохранившаяся с тех времён, когда компания не боялась экспериментов. Но теперь ноутбук выглядит буквально так же, как и конкуренты, и характеристики у него аналогичные, что немного огорчит фанатов бренда.