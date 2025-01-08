Lenovo представила новый ThinkPad без главной фишки ThinkPad

Также обе версии оснащены OLED-дисплеями с сенсорными и обычными вариантами, также модели имеют порт HDMI 2.1, аудиоразъём 3,5 мм и могут быть укомплектованы до 32 ГБ оперативной памяти DDR5x и до 2 ТБ хранилища. Примечательно, что ноутбуки готовы к работе с искусственным интеллектом от компании Microsoft, а также предлагают функции Lenovo Aura Edition. Однако отсутствие TrackPoint остаётся, пожалуй, самой обсуждаемой особенностью ThinkPad X9. В эпоху, когда аппаратное обеспечение становится всё более однотипным, TrackPoint выделялся как уникальная деталь, сохранившаяся с тех времён, когда компания не боялась экспериментов. Но теперь ноутбук выглядит буквально так же, как и конкуренты, и характеристики у него аналогичные, что немного огорчит фанатов бренда.