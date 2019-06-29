Lenovo представила новую линейку ноутбуков для бизнеса ThinkBook S

Каким должен быть ноутбук для малого и среднего бизнеса? Мобильным, чтобы было удобно переносить его с места на место, и в тоже время достаточно производительным, чтобы быстро справляться с различными текущими задачами. Например, как новый ThinkBook S от Lenovo. В продажу уже поступила 13-дюймовая конфигурация по цене от 50 000 рублей, а модели с экранами в 14 и 15 дюймов будет доступна чуть позже.

Небольшого веса в 1,32 кг удалось добиться за счет компактного алюминиевого корпуса и сверхтонкой рамки вокруг дисплея. Сердцем ThinkBook является процессор Intel Core 8 поколения (i5-8265U или i7-8565U). В максимальной комплектации будет доступно 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной (M.2 PCIe) памяти.

Графика – интегрированный чип Intel UHD Graphics 620, мощности которого хватит на два дополнительных монитора с разрешением 4К. Сам 13,3-дюймовый IPS-экран не сенсорный, имеет разрешение 1920x1080 пикселей и яркость 300 нит.

В клавишу включения встроен сканер отпечатка пальцев. Модуль TPM 2.0 шифрует данные и обеспечивает аппаратную аутентификацию, представляя дополнительный уровень безопасности. А для те, кто боится слежки через камеру, останутся довольны физическим затвором для нее.

Устройство оптимизировано для работы со Skype: принимать и завершать звонки можно с помощью горячих клавиш, а микрофоны получили сертификацию Skype for Business. Не обошли вниманием и звук: ноутбук оснащен стереодинамиками HARMAN поддержкой Dolby Audio.

В качестве ОС выступает Windows 10 Home/Pro. ThinkBook поддерживает функцию Windows Modern Standby, которая позволяет операционной системе работать в спящем режиме с активными сетевыми подключениями даже с закрытой крышкой. По нажатию специальной кнопки SmartPower On или по голосовой команде, устройство практически мгновенно выходит из «спячки».

Набор утилит Lenovo Vantage позволяет персонализировать настройки ПК, автоматически обновлять драйвера, проводить самодиагностику устройства и запрашивать удаленную техническую поддержку. У ThinkBook также есть возможности для апгрейда компонентов без потери гарантии.

Автор: Артем Костенко