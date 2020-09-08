Lenovo представила обновленные ноутбуки линейки Yoga

Компания Lenovo объявила о выпуске обновленных ноутбуков линейки Yoga.

Тонкие и легкие ноутбуки Yoga оснащаются процессорами Intel Core 11-го поколения в паре с графикой Iris Xe. Всего представлено шесть моделей: Yoga 9i (14"), Yoga Slim 9i (14"), Yoga Slim 7i Pro (14"), Yoga Slim 7i (13"), Yoga Slim 7i (14") и Yoga 7i (15").

Серия Yoga сочетает в себе высокую производительность и гармоничное сочетание дизайна. Ноутбуки получили поддержку Intel Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4. Производитель гарантирует до 9 часов автономной работы.

Модели Yoga станут доступны с октября этого года. Стоимость начинается от 899 евро.
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