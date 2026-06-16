Lenovo представила открытые наушники TA410

Сегодня компания Lenovo представила новую пару доступных беспроводных наушников открытого типа — TA410. Стоит сразу сказать, что TA410 не является первым опытом Lenovo в сегменте открытых наушников — ранее компания выпускала модели вроде Lenovo EA350 и EA400. Новая модель использует клипсовую конструкцию, которая фиксируется на ухе и позволяет слышать окружающую обстановку во время прослушивания музыки или разговоров. Такой формат становится всё популярнее среди спортсменов, велосипедистов и офисных пользователей, которым важно сохранять пространственную осведомлённость без полной звукоизоляции. Кроме того, несмотря на низкую цену, TA410 предлагает набор функций, характерных для более дорогих моделей.

Например, Lenovo заявляет поддержку Bluetooth 7.0 и стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Для звонков предусмотрена система из четырёх микрофонов с шумоподавлением ENC, каждый наушник весит всего 4,5 грамма и имеет защиту от брызг по стандарту IPX5, что позволяет использовать их под лёгким дождём. Автономность заявлена на уровне до 8 часов работы от одного заряда, а кейс увеличивает общее время работы до 48 часов. Звучит достаточно неплохо, но стоит понимать,что на текущий момент наушники представили только на территории Китая. Соответственно, какая цена будет за пределами этой страны, пока что неизвестно, как и то, будет ли производитель в целом выпускать данную модель в продажу за пределами локального рынка.