Lenovo представила открытые наушники TA410

Сегодня компания Lenovo представила новую пару доступных беспроводных наушников открытого типа — TA410. Стоит сразу сказать, что TA410 не является первым опытом Lenovo в сегменте открытых наушников — ранее компания выпускала модели вроде Lenovo EA350 и EA400. Новая модель использует клипсовую конструкцию, которая фиксируется на ухе и позволяет слышать окружающую обстановку во время прослушивания музыки или разговоров. Такой формат становится всё популярнее среди спортсменов, велосипедистов и офисных пользователей, которым важно сохранять пространственную осведомлённость без полной звукоизоляции. Кроме того, несмотря на низкую цену, TA410 предлагает набор функций, характерных для более дорогих моделей.

Например, Lenovo заявляет поддержку Bluetooth 7.0 и стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Для звонков предусмотрена система из четырёх микрофонов с шумоподавлением ENC, каждый наушник весит всего 4,5 грамма и имеет защиту от брызг по стандарту IPX5, что позволяет использовать их под лёгким дождём. Автономность заявлена на уровне до 8 часов работы от одного заряда, а кейс увеличивает общее время работы до 48 часов. Звучит достаточно неплохо, но стоит понимать,что на текущий момент наушники представили только на территории Китая. Соответственно, какая цена будет за пределами этой страны, пока что неизвестно, как и то, будет ли производитель в целом выпускать данную модель в продажу за пределами локального рынка.
Наушники OPPO Enco Clip2 показали на пресс-рендере…
Компания OPPO опубликовала первые изображения и подробности о беспроводных наушниках Enco Clip2, которые …
Официально: наушники Vivo TWS 5i готовы к выходу …
Компания Vivo объявила, что 27 апреля в Китае будут представлены беспроводные наушники TWS 5i. Производит…
Наушники REDMI Buds 8 готовы к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что беспроводные наушники REDMI Buds 8 будут представлены 21 апреля. Производит…
Наушники JBL Live Buds 4 оценены в 235 долларов …
Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Live Buds 4, которая получила 10-мм дин…
Наушники Vivo TWS 5e оценили в 35 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TWS 5e, которая получила 11-миллиметро…
Наушники Realme Buds Air8 Pro готовы к выходу …
Компания Realme объявила, что релиз беспроводных наушников Buds Air8 Pro состоится уже 22 мая в Индии. Пр…
Наушники Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless оценили в 400 доллар…
Компания Sennheiser пополнила ассортимент полноразмерных наушников моделью MOMENTUM 5 Wireless. Новинка х…
Наушники Vivo TWS 5e готовы к выходу …
Компания Vivo объявила, что беспроводные наушники TWS 5e появятся в продаже на дебютном китайском рынке 2…
Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраномОбзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраном
Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключениемОбзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным подключением
Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работыОбзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы
Обзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работыОбзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor