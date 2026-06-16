Lenovo представила открытые наушники TA410

Например, Lenovo заявляет поддержку Bluetooth 7.0 и стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Для звонков предусмотрена система из четырёх микрофонов с шумоподавлением ENC, каждый наушник весит всего 4,5 грамма и имеет защиту от брызг по стандарту IPX5, что позволяет использовать их под лёгким дождём. Автономность заявлена на уровне до 8 часов работы от одного заряда, а кейс увеличивает общее время работы до 48 часов. Звучит достаточно неплохо, но стоит понимать,что на текущий момент наушники представили только на территории Китая. Соответственно, какая цена будет за пределами этой страны, пока что неизвестно, как и то, будет ли производитель в целом выпускать данную модель в продажу за пределами локального рынка.