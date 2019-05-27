Lenovo представила первый ноутбук с 5G-модемом

Компании Qualcomm и Lenovo анонсировали первый в мире ноутбук 5G.

Известный как «Project Limitless», ноутбук будет работать на вычислительной платформе Qualcomm Snapdragon 8cx 5G, которая является первой в мире 7-нанометровой платформой, созданной для ПК, со встроенной возможностью передачи данных 5G. Project Limitless выглядит как классический ультрабук — он маленький, тонкий и легкий. На устройстве работает полноценная Windows 10, совместимая со всеми программами для x86-компьютеров.

Lenovo заявила, что больше информации будет доступно в начале следующего года, а массовая продажа начнется в начале 2020 года.