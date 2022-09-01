Lenovo представила уникальный хромбук IdeaPad 5i

Как и многие другие технологические компании на этой неделе, Lenovo на выставке IFA Berlin делится подробностями о своих планах на конец года. Праздничная линейка компании на 2022 год включает в себя первый в истории 16-дюймовый Chromebook. Вы можете получить IdeaPad 5i с ЖК-дисплеем с разрешением 2,5K, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц и скромной яркостью 350 нит. Благодаря большему размеру IdeaPad 5i также оснащен полноразмерной клавиатурой. Внутри базовая модель оснащена процессором Intel Pentium 8505, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти eMMC. Тем не менее, вы можете обновить IdeaPad процессором Intel Core i3 12-го поколения, 8 ГБ ОЗУ и подходящим SSD с объемом памяти до 512 ГБ.

Он также имеет множество портов, включая слот MicroSD, четыре порта USB-C и USB-A, аудиоразъем, Bluetooth 5.0 и подключение WiFi 6E. Кроме того, Chromebook стандартно поставляется с веб-камерой 1080p. Lenovo утверждает, что от встроенного аккумулятора можно получить до 12 часов работы без подзарядки. Компания заявила, что сообщит цены и доступность в США позже. В Европе IdeaPad 5i будет стоить от 549 евро, когда он появится на континенте где-то в следующем месяце. Крайне интересное устройство для образовательного сектора, так как потенциальный покупатель получает недорогой ноутбук, на котором можно с полным комфортом выполнять любые задачи от редактирования документов до создания презентаций. И это на самом деле действительно привлекает внимание.
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