Lenovo представила в Китае Xiaoxin Air 15 2021 с процессором Intel 11

Компания Lenovo , известный производитель бытовой электроники, анонсировала в Китае ультрабук Xiaoxin Air 15 2021.

Lenovo Xiaoxin Air 15 2021 - это ноутбук оснащенный 15,6-дюймовым дисплеем, сохраняя при этом тонкий и легкий дизайн. Панель имеет разрешение 1080p и 100-процентную цветовую гамму sRGB. Ноутбук питается от аккумулятора ёмкостью 70 Втч.

Xiaoxin Air 15 2021 оснащен процессором Intel Tiger Lake и Nvidia GeForce MX450 для графики. Новинка поставляется в двух вариантах: i5-1135G7 и процессор i7-116G7 более высокого уровня, который работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц. Цена составляет 826 долларов США за вариант i5 и 976 долларов США за вариант i7.