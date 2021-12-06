Lenovo представила в Китае большой 29-дюймовый сверхширокоугольный монитор Thinkvision E29w-20

Сегодня компания Lenovo выпустила на китайский рынок сверхширокий светодиодный монитор Thinkvision E29w-20. 29-дюймовый ThinkVision доступен в этом регионе по начальной цене 1499 юаней.

Thinkvision E29w-20 имеет сверхтонкие обрамления с трех сторон и оснащен эргономичной подставкой с функциями наклона, поворота и подъема, что упрощает регулировку и обеспечивает удобство использования. Монитор оснащен двумя динамиками мощностью 3 Вт для громкого и четкого звука.

Lenovo E29w-20 оснащен 29-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560 x 1080 пикселей, охватывающей 99% цветовой гаммы sRGB. В дополнение к этому E29w-20 имеет частоту обновления 90 Гц, время отклика 4/6 мс и AMD FreeSync. Панель IPS на этом мониторе обеспечивает максимальную яркость 300 нит, угол обзора до 178 ° и впечатляющий коэффициент контрастности 1000: 1. Но что делает этот монитор особенным в сегменте сверхшироких 29 дюймов, так это то, что он оснащен технологией Lenovo Natural Low Blue Light, которая снижает нагрузку на глаза без искажения цветопередачи.